Parete domenica a Palazzo Ducale la presentazione del Marchio DeCo

Domenica a Palazzo Ducale si terrà la presentazione del Marchio De.Co. a Parete. Un’occasione per scoprire e valorizzare le eccellenze locali, riflettendo sull’identità della comunità attraverso i sapori e le tradizioni. La manifestazione invita cittadini e visitatori a partecipare a un percorso di tutela e promozione del patrimonio gastronomico di Parete, rafforzando il senso di appartenenza e il rispetto delle proprie radici.

Parete. "La nostra identità passa attraverso i sapori e il saper fare della nostra comunità. Vi aspettiamo per iniziare insieme questo percorso di valorizzazione." La Consigliera delegata all'Agricoltura, Marisa Chianese, d'intesa con il Sindaco e l'Amministrazione Comunale, invita la cittadinanza alla presentazione del Marchio De.Co.: Valorizzazione e Tutela delle Eccellenze Locali. Domenica 25 Gennaio 2026 alle ore 10,30 presso il Salone Nobile del Palazzo Ducale a Parete. L'amministrazione è lieta di invitare i cittadini, le associazioni, le imprese, gli artigiani e tutti gli operatori del settore alla presentazione ufficiale del marchio De.

