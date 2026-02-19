Binario morto per l' elettrificazione della ferrovia Cerea-Isola della Scala

Il progetto di elettrificazione tra Cerea e Isola della Scala si ferma, lasciando il tratto di 19 chilometri senza corrente. La causa principale è il rallentamento dei lavori di potenziamento sulla linea Verona-Legnago-Rovigo. Le squadre non hanno ancora completato le installazioni necessarie per portare l’alimentazione elettrica sui binari. Questi tratti continueranno a funzionare con treni diesel, senza l’uso di energia elettrica. La mancanza di elettrificazione influisce sui tempi di viaggio e sulle frequenze dei treni nella zona.

Dirottati sulla Tav i 48 milioni previsti. I consiglieri PD Bigon e Trevisi attaccano: «Pianura penalizzata e promesse tradite. Si garantisca l'equità territoriale» Il piano di potenziamento della linea ferroviaria Verona-Legnago-Rovigo rallenta e i 19 chilometri a binario unico tra Isola della Scala e Cerea resteranno ancora privi di alimentazione elettrica. Per l'elettrificazione erano stati stanziati 48 milioni di euro nell'estate del 2022, all'interno del contratto di programma di Rfi per lo sviluppo del trasporto regionale. Fondi che però risultano attualmente indisponibili.🔗 Leggi su Veronasera.it

