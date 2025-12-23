Blitz antidroga nel quartiere San Leone | scoperta in casa di un giovane una mini-base per lo spaccio

Nella zona di San Leone, la polizia ha condotto un intervento mirato per contrastare lo spaccio di droga. Durante le operazioni, è stata scoperta in una abitazione di un giovane una struttura di dimensioni ridotte utilizzata presumibilmente come base per la distribuzione di sostanze stupefacenti. L’intervento si inserisce in un più ampio lavoro di prevenzione e controllo nel quartiere.

La polizia ha effettuato un servizio mirato di controllo nel quartiere San Leone, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione ha visto impegnati gli agenti della squadra volanti e della squadra cinofili dell'ufficio prevenzione generale e.

