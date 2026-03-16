Federico Carnevale proclamato presidente della Provincia di Latina

Il 16 marzo 2026, Federico Carnevale è stato ufficialmente proclamato presidente della Provincia di Latina. Già sindaco di Monte San Biagio, Carnevale prende in carico la guida dell’ente per la nuova consiliatura. La proclamazione si è svolta presso la sede dell’ente, alla presenza delle autorità e dei membri del consiglio provinciale. La nomina segna un passaggio importante nella gestione amministrativa dell’area.

Latina, 16 marzo 2026 – È stato ufficialmente proclamato il nuovo Presidente della Provincia di Latina Federico Carnevale, già sindaco di Monte San Biagio, che assume la guida dell’ente per la nuova consiliatura. Per Carnevale si tratta della prima esperienza alla presidenza della Provincia, dopo tre mandati alla guida del Comune di Monte San Biagio. Un passaggio istituzionale che il neo presidente ha definito anche una sfida personale, oltre che amministrativa. “Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità – ha dichiarato il Presidente Federico Carnevale –. Dopo tre mandati da sindaco, per me è la prima esperienza alla guida della Provincia ed è anche una sfida personale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Federico Carnevale proclamato nuovo presidente della Provincia di Latina

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