Aurora Livoli scomparsa dalla provincia di Latina e trovata morta a Milano | proclamato lutto cittadino

Da fanpage.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Aurora Livoli, scomparsa un mese fa dalla provincia di Latina, è stata ritrovata senza vita a Milano. La notizia ha suscitato dolore e sgomento tra la comunità locale. In seguito alla tragedia, è stato proclamato il lutto cittadino, testimonianza della vicinanza e del cordoglio per questa perdita.

Era scomparsa un mese fa dalla provincia di Latina ed è stata trovata senza vita nei giorni scorsi a Milano. Monte San Biagio, il comune dove viveva Aurora Livoli, ha proclamato lutto cittadino. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Identificata la donna trovata morta in un cortile a Milano: è la 19enne Aurora Livoli, scomparsa da Latina un mese fa

Leggi anche: Aurora Livoli morta a Milano: lutto cittadino a Monte San Biagio. Rinviata l’autopsia

