FC 26 SBC Evoluzione | Five Star Baller – La chiave per sbloccare il talento
Nell’ambito delle sfide FC 26 SBC Evoluzione, Five Star Baller non fornisce un giocatore fisico ma un “Gettone Evoluzione” chiamato Academy Slot EVO. Questa sfida si distingue dalle precedenti, che offrivano premi più immediati, e richiede ai partecipanti di completare determinati obiettivi per ottenere il gettone. Non sono previste altre ricompense o premi aggiuntivi nel procedimento.
A differenza delle altre sfide viste finora, questa non ti regala un giocatore specifico, ma un “Gettone Evoluzione” (Academy Slot EVO). Completando queste due rose, sbloccherai un posto speciale nel menu Evoluzioni per trasformare un giocatore del tuo club in un vero fuoriclasse da 5 stelle. Dettagli della Sfida. Premio: 1x Academy Slot EVO (Non scambiabile).. Ripetibile: No.. Scadenza: 21 giorni circa.. I Requisiti delle 2 Rose. Per ottenere questo slot dovrai investire una discreta quantità di “fodder”: Sfida Valutazione Minima Requisiti Extra Premio Intermedio Rosa 1 85 1x Giocatore TOTW 3x Giocatori oro comuni Rosa 2 86 – 3x Giocatori... 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Articoli correlati
FC 26 SBC Upgrade: Come gestire il club per sbloccare le grandi IconePer completare le imponenti sfide rilasciate stasera, EA Sports ha messo a disposizione due strumenti fondamentali per “pulire” il club dagli scarti...
FC 26 Lautaro Martínez MO TOTY: Come sbloccare il “Toro” dell’Inter con la nuova SBCIl capitano dell’Inter e trascinatore dell’Argentina approda tra le Menzioni d’Onore TOTY con una versione speciale che ne esalta la ferocia sotto...