FC 26 SBC Star Performance | FK Bodø Glimt – Il blocco norvegese

In questa sfida FC 26 SBC Star Performance, i giocatori devono completare un’unica sfida che consente di ottenere un pacchetto contenente tre calciatori della stessa squadra. La squadra coinvolta è FK BodøGlimt, una formazione norvegese. La sfida richiede di completare un blocco di tre giocatori provenienti dallo stesso club, offrendo così un’opportunità unica di rafforzare la propria rosa con elementi della stessa squadra.

Questa è una sfida molto particolare: un’unica SBC che ti permette di riscattare un “pacchetto completo” di tre giocatori della stessa squadra. È l’occasione perfetta per chi ama le sfide tematiche o ha bisogno di un blocco unico di intesa per integrare giocatori scandinavi o della Eliteserien nel proprio team. I 3 Protagonisti Stellari. 1. Fredrik Sjøvold (87) – Il terzino moderno. Un difensore laterale rapidissimo ( 90 velocità ) con un’ottima propensione alla spinta. Ruoli PLUS PLUS (++): Terzino, Tornante offensivo (TD), Regista largo (EDAD).. Stats chiave: Velocità 90, Dribbling 88, Difesa 85.. Requisito: Rosa valutazione 85.. 2. Jostein Gundersen (87) – La roccia centrale. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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