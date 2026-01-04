La pista della droga i due cellulari il giallo dell’arma | le indagini sull’omicidio del 25enne Sergiu Tarna nel Veneziano 

Le indagini sull’omicidio di Sergiu Tarna, 25 anni, nel Veneziano proseguono. Si indaga sulla pista della droga, sui due cellulari e sul possibile luogo di occultamento dell’arma del delitto. A tre giorni dal ritrovamento del corpo in un campo di Mira, si valutano anche attività di ispezione nel Naviglio del Brenta, per rintracciare eventuali tracce dell’arma usata.

Si cerca ancora l’arma con cui è stato ucciso Sergiu Tarna nel Veneziano. A tre giorni dal ritrovamento del corpo del barista 25enne in un campo isolato di Mira, gli inquirenti stanno valutando una nuova e complessa ispezione sul fondale del Naviglio del Brenta, dove l’arma, che sia una pistola, una spranga o un oggetto contundente con punta acuminata, potrebbe essere stata gettata. Un’ipotesi ritenuta concreta dagli investigatori, convinti che si tratti di un oggetto sufficientemente pesante da restare sul fondo e dunque ancora recuperabile. L’indagine coordinata dal pubblico ministero Christian Del Turco procede senza sosta, con l’obiettivo di incastrare tutte le tessere di un omicidio che appare sempre più legato a un contesto di droga. 🔗 Leggi su Open.online

