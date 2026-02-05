I parenti di un uomo morto in un incidente stradale chiedono risposte e giustizia. La vittima è morta nello schianto, mentre il conducente responsabile è fuggito senza aiutare il fratello e senza affrontare le conseguenze. Ora vogliono solo sapere chi era alla guida e perché la legge ha permesso che tutto ciò accadesse senza punizioni. La famiglia si sente abbandonata e vuole che venga fatta luce sulla vicenda.

"Chiediamo solo di sapere la verità, chiediamo giustizia. Mio fratello è morto in un terribile schianto quella notte eppure chi era alla guida è fuggito senza prestargli soccorso ma anche senza pagare le conseguenze del grave gesto; ‘graziato’ dalla legge. Chiediamo che le indagini vengano effettuate, dal momento che c’è un testimone oculare pronto a raccontare ciò che ha visto quella sera". E’ questo l’appello dei parenti di Saimir Gjoka, 38enne albanese deceduto la sera del 18 ottobre del 2023 a seguito di un violento schianto sull’ A1, all’altezza di Cognento, al km 158. Ieri la famiglia dell’uomo, infatti, la sorella, il fratello ma anche la moglie del 38enne per conto dei propri legali hanno presentato opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla procura e il giudice si è riservato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morto nello schianto, i parenti: "Vogliamo solo sapere la verità. Fate luce sul pirata della strada"

Approfondimenti su pirata della strada

Nella serata di domenica 25 gennaio, nel Brindisino, Nicola Ippolito, 39 anni, ha perso la vita in un incidente con la sua BMW, uscita di strada sotto la pioggia battente.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su pirata della strada

Argomenti discussi: Davide Brugnetti morto nello schianto a Ponteranica, l'automobilista che ha cercato di salvargli la vita: Ho sentito un botto, come una bomba; Morto nello schianto, i parenti: Vogliamo solo sapere la verità. Fate luce sul pirata della strada; San Possidonio in lacrime per il piccolo morto nello schianto: un paese sotto choc; Incidente tra Bitonto e Bari: chi era Giuseppe Vero, 29enne di Giovinazzo morto nello schianto.

Morto nello schianto, i parenti: Vogliamo solo sapere la verità. Fate luce sul pirata della stradaI familiari di Aimir Gjoka, 38enne albanese deceduto la notte del 18 ottobre del 2023 sull’A1: Non archiviate, c’è un testimone oculare che potrebbe raccontare quello che ha visto . ilrestodelcarlino.it

Morto nello schianto in moto, venerdì i funerali di Davide Brugnetti a SorisoleLa camera ardente è stata allestita nella chiesa di San Pedrì, a fianco della chiesa parrocchiale di Sorisole, in via San Carlo dove venerdì alle 15 verranno celebrati i funerali ... bergamonews.it

A Ponteranica, poco prima delle 17, si è verificato un grave incidente in via Moroni tra un’auto e una moto. Un uomo di 53 anni è morto nello schianto. facebook

Bari, schianto frontale nella notte sulla Sp 156 tra Bitonto e Palese: un morto e un ferito grave x.com