Fast News Platform | domani torna L’Approfondimento con Paolo Fedele ospite speciale

Domani sera alle 19:30, su Fast News Platform torna “L’Approfondimento”. La trasmissione, condotta da Pino Cinquegrana e Franco Torchia, riprende il suo consueto appuntamento settimanale con un ospite speciale: Paolo Fedele. Gli spettatori potranno seguire una puntata ricca di discussioni e approfondimenti su temi di attualità e cultura.

Domani, venerdì alle 19:30, torna su Fast News Platform l'appuntamento settimanale con "L'Approfondimento", il format di informazione e cultura condotto da Pino Cinquegrana e Franco Torchia. La trasmissione, ormai punto di riferimento per chi cerca analisi approfondite e ospiti di rilievo, proporrà una nuova puntata ricca di contenuti esclusivi, con collegamenti da più parti del mondo. In questa edizione, protagonista sarà Paolo Fedele, stimato professionista della Marina Militare Italiana e autore di un libro autobiografico dedicato al mare, alla vita in divisa e alle esperienze legate ai soccorsi dei migranti dall'Africa.

