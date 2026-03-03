Allarme bomba nella sede di Fratelli d'Italia | agenti fanno evacuare il palazzo

Nella giornata di oggi, la sede di Fratelli d’Italia in via della Scrofa è stata evacuata a causa di un allarme bomba. Agenti delle forze dell’ordine sono arrivati sul posto e hanno avviato le operazioni di sicurezza. Il palazzo è stato svuotato e le verifiche sono in corso per accertare la provenienza e la natura della minaccia.

