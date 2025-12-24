Bagno a Ripoli | appartamento in fiamme condominio invaso dal fumo Inquilini intossicati ricoverati in ospedale

I vigili del fuoco stanno intervenendo dalle ore 15:40 di oggi, 24 dicembre 2025, nel comune di Bagno a Ripoli in via delle Arti, per un incendio appartamento situato al 3° piano di un condominio composto da 20 appartamenti L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

