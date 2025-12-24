Bagno a Ripoli | appartamento in fiamme condominio invaso dal fumo Inquilini intossicati ricoverati in ospedale
I vigili del fuoco stanno intervenendo dalle ore 15:40 di oggi, 24 dicembre 2025, nel comune di Bagno a Ripoli in via delle Arti, per un incendio appartamento situato al 3° piano di un condominio composto da 20 appartamenti L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche: Como, appartamento a fuoco in via Borgovico, dieci intossicati dal fumo portati in ospedale
Leggi anche: Nola, fiamme in un appartamento: condominio evacuato e una persona in ospedale
Bagno a Ripoli, appartamento in fiamme in via delle Arti, anche il sindaco sul posto.
Appartamento in fiamme, la proprietaria fugge con i cani - Momenti di grande paura nella tarda serata di lunedì in via della Stazione, a Priverno, dove un improvviso incendio ha avvolto un appartamento al secondo piano di una palazzina. ilmessaggero.it
Appartamento in fiamme, una persona finisce in ospedale - Le fiamme hanno interessato principalmente la cucina che è andata completamente distrutta Bibbiena (Arezzo), 29 giugno 2025 – I vigili del fuoco di ... lanazione.it
BAGNO A RIPOLI PRESENTA IL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-28: MANOVRA DA 40 MILIONI DI EURO. Il Bilancio di previsione 2026-2028 del Comune di Bagno a Ripoli, la manovra economico-finanziaria che stabilisce le entrate e le uscite per i pros - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.