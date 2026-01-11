Famiglia nel bosco trovata dopo due mesi una maestra per i piccoli Catherine rimane ma la casa-famiglia costa molto al comune

Dopo due mesi di ricerca, è stata trovata una maestra per i bambini della famiglia nel bosco, nonostante le tensioni tra Catherine Birmingham e la struttura che li ospita. Catherine rimarrà, ma il costo della casa-famiglia rappresenta un onere significativo per il comune. La soluzione permette di garantire continuità e assistenza ai piccoli, affrontando le sfide logistiche e finanziarie di questa situazione complessa.

Nonostante le difficoltà emerse con i contrasti tra Catherine Birmingham e la struttura che ospita lei e i bambini della “ famiglia nel bosco “ è stata trovata una maestra per i piccoli. A parlarne è oggi Il Corriere della Sera. Dopo una lunga esplorazione si è raggiunto un accordo con un’insegnante in pensione che ha accettato di impartire lezioni ai Trevallion. Andrà a domicilio nella struttura. Ha accettato dopo una sequela di candidati che hanno preferito rinunciare per evitare la ribalta mediatico del caso. Mamma Catherine non verrà allontanata. Ieri sono emerse indiscrezioni secondo cui mamma Catherine, a cui è stata data ospitalità nella casa famiglia, anche se in una stanza differente, rischia di essere allontanata proprio per le sue rigidità. 🔗 Leggi su Open.online

