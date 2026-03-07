Una famiglia si è riunita davanti alla casa famiglia di Palmoli, in provincia di Chieti, con cartelli e giochi per bambini. I manifestanti hanno esposto messaggi come

‘I bambini a casa con i loro genitori e stop agli abusi sui minori’. Sono i messaggi comparsi su un Tricolore steso lungo il guardrail di fronte alla casa famiglia che ospita i figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, la coppia della ‘ famiglia del bosco ‘ di Palmoli (Chieti). La mobilitazione odierna è stata organizzata dal Comitato #DifesaMinori che ha promosso una fiaccolata davanti alla struttura d’accoglienza raccogliendo l’adesione di diverse associazioni e movimenti politici nazionali. La tensione attorno al caso è aumentata in seguito all’ ordinanza del Tribunale che ieri ha disposto l’allontanamento d’urgenza della madre. Molte persone si sono radunate nell’area per esprimere solidarietà ai genitori e hanno portato in dono giocattoli e orsacchiotti destinati ai piccoli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Famiglia nel bosco, sit-in davanti casa famiglia con cartelli e giochi per i bimbi

Famiglia nel bosco, parla la zia dei bimbi: "In casa famiglia vivono come in carcere"

