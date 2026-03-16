I genitori della famiglia nel bosco, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, incontreranno mercoledì il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a Palazzo Madama. Il Partito Democratico ha commentato sostenendo che la vicenda viene utilizzata a fini politici. La riunione si svolgerà nel contesto delle tensioni sollevate dalla vicenda stessa.

I genitori della famiglia nel bosco, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, saranno ricevuti mercoledì dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un incontro che avrà luogo a Palazzo Madama. La notizia, anticipata dal quotidiano Il Centro, è stata confermata da fonti vicine alla coppia. Secondo quanto si apprende, l’invito sarebbe stato esteso direttamente dal presidente del Senato, con l’obiettivo di esprimere vicinanza e solidarietà ai genitori dopo l’attenzione mediatica internazionale sul caso della loro famiglia. Al momento, non sono arrivate conferme ufficiali da Palazzo Madama, ma fonti vicine a La Russa ricordano che già lo scorso anno il presidente aveva manifestato solidarietà alla famiglia, auspicando un ritorno a casa dei bambini entro Natale, circostanza che tuttavia non si è verificata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Famiglia nel bosco, i genitori mercoledì incontrano La Russa al Senato. il Pd: “Usano la vicenda”

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Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta ‘"famiglia del bosco”, saranno ricevuti mercoledì al Senato dal presidente Ignazio La Russa. A confermare la notizia, anticipata dal quotidiano Il Centro, sono fonti vicine alla famiglia. La noti x.com