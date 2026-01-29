Famiglia nel bosco l' assistente sociale Veruska D' Angelo denunciata da Nathan e Catherine prima della perizia

La famiglia nel bosco si prepara alla perizia tra due giorni, ma nel frattempo Nathan e Catherine chiedono di allontanare l’assistente sociale Veruska D’Angelo. Secondo le loro accuse, lei si sarebbe mostrata ostile e poco disponibile. La decisione di escluderla dalla pratica potrebbe cambiare gli equilibri del caso, ancora molto delicato. La vicenda resta sotto i riflettori mentre si attende la perizia prevista tra due giorni.

Nathan e Catherine Trevallion, i genitori della famiglia nel bosco, hanno denunciato l’assistente sociale nominata dal Tribunale, Veruska D’Angelo, curatrice dei diritti dei tre figli minori della coppia. I due ritengono che la donna sarebbe ostile nei loro confronti. Tra due giorni inizia la perizia. La denuncia della famiglia nel bosco Gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, che assistono Nathan e Catherine, hanno presentato un esposto all’ordine professionale degli assistenti sociali e all’ente regionale da cui dipende l’ufficio del comune di Palmoli, dove lavora Veruska D’Angelo. Nel documento si spiega che l’assistente sociale “non ha svolto il proprio incarico con l’imparzialità richiesta dal ruolo” e che si sarebbe mostrata “ostile” alla famiglia Trevallion da quando si è deciso il trasferimento dei figli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

La perizia psichiatrica su Nathan e Catherine, prevista nel procedimento legale, richiede tempi certi per garantire un giudizio accurato.

Il 23 gennaio prenderà avvio la perizia psichiatrica su Catherine e Nathan, noti come la “famiglia del bosco”.

