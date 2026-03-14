Un nuovo sviluppo nel caso della famiglia nel bosco: l’assistente sociale ha presentato una denuncia per violenza privata contro gli avvocati dei Trevallion, come riferito dal vicedirettore Francesco Borgonovo a Tivù Verità. La vicenda coinvolge le figure legali e le accuse mosse dall’operatore sociale, senza ulteriori dettagli su eventuali motivazioni o passaggi successivi.

Nuovo capitolo nello scontro ormai aperto attorno al caso della cosiddetta «famiglia nel bosco». L’assistente sociale che segue la vicenda avrebbe presentato una denuncia per violenza privata contro gli avvocati dei Trevallion, Danila Solinas e Marco Femminella. Una mossa che segna un ulteriore irrigidimento dei rapporti tra i servizi sociali e la famiglia, già al centro di forti tensioni negli ultimi mesi. L’intera vicenda era partita dalla relazione redatta dall’assistente sociale Veruska D’Angelo, nella quale venivano segnalate diverse criticità legate alla situazione familiare. Da allora il confronto con Catherine Trevallion, madre dei bambini, si è progressivamente trasformato in un conflitto sempre più duro. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Famiglia nel bosco, l’assistente sociale denuncia i legali

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