Famiglia del bosco il 23 gennaio al via la perizia su Nathan e Catherine

Il 23 gennaio prende avvio la perizia sulla famiglia del bosco, richiesta dal Tribunale dei minorenni de L'Aquila. La consulente tecnica d'ufficio condurrà un’indagine psico-diagnostica e personologica su Nathan e Catherine, al fine di valutare le loro caratteristiche psichiche e il possibile impatto sulla responsabilità genitoriale. L’obiettivo è garantire un approfondimento obiettivo e professionale per supportare le decisioni giudiziarie in merito alla tutela dei minori.

Dalla consulente tecnica d'ufficio nominata dal Tribunale dei minorenni de L'Aquila "indagine personologica e psico-diagnostica" per valutare se la coppia "presenti caratteristiche psichiche idonee a incidere sull'esercizio della responsabilità genitoriale".

Famiglia nel bosco, via alle visite psicologiche: il 23 gennaio il primo esame e 120 giorni per decidere - Intanto Nathan ha preso contatto con un geometra per sistemare il vecchio rudere ... virgilio.it

Famiglia nel bosco/ L’allerta del sindaco di Palmoli: “Previsto un presidio H24, si rischia il caos” - Il caso della famiglia nel bosco a Storie Italiane con l'intervista al sindaco di Palmoli: ecco che cosa ha raccontato stamane su Rai Uno ... ilsussidiario.net

Niente cenone insieme per la Famiglia nel bosco, papà Nathan vedrà i figli il 1 gennaio ma sotto vigilanza x.com

