Punture di botulino e acido ialuronico senza autorizzazioni e senza pagare tasse | la Finanza blocca 8 falsi medici

La Guardia di Finanza ha sequestrato otto persone sospettate di esercitare la professione medica senza autorizzazioni, praticando punture di botulino e acido ialuronico. Sono stati inoltre sequestrati tre locali commerciali, circa tremila euro in contanti e diverse attrezzature utilizzate per i trattamenti. L’operazione fa seguito a indagini su attività illegali nel settore estetico.

Sequestrati tre locali commerciali, circa tremila euro in contanti e numerose attrezzature utilizzate per i trattamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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