Gp della Cina di F1 è dominio Mercedes nella pole della Sprint La Ferrari al sesto posto

Nelle qualifiche della Sprint del Gran Premio della Cina di Formula 1, Mercedes ha conquistato la prima posizione, determinando la pole position. La Ferrari si è piazzata al sesto posto, definendo la griglia di partenza per la gara breve, che si terrà alle 4 di sabato mattina. La sessione si è svolta questa mattina in Italia.

Dominio Mercedes anche nelle qualifiche della Sprint del Gran Premio della Cina. Oggi, venerdì 13 marzo, nella prima mattinata italiana, è stata disegnata la griglia di partenza della gara corta che andrà in scena all’alba di domani, sabato 14 marzo, alle 4 ora italiana. La pole position se l’è presa, proprio come accaduto a Melbourne, George Russell, con il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli secondo, a certificare la superiorità della scuderia tedesca. Seconda fila per il campione del mondo in carica su McLaren Lando Norris e per Lewis Hamilton, che con la sua Ferrari scatterà quarto. Delude Charles Leclerc, sul podio in Australia e soltanto sesto nelle qualifiche Sprint di Shanghai, preceduto dall’altra McLaren di Oscar Piastri. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

