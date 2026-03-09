F1 promossi e bocciati GP Australia 2026 | Mercedes spaziale Ferrari solida McLaren dove sei? Aston Martin non ci siamo

Nel Gran Premio d'Australia del 2026, Mercedes si distingue come la squadra più performante, con una Power Unit che si conferma molto competitiva e una W17 che si mostra circa tre decimi più veloce di rivali diretti durante i test pre-stagionali. Ferrari si presenta solida, mentre McLaren fatica a trovare il ritmo. Aston Martin, invece, sembra ancora lontana dai livelli richiesti per competere ai vertici.

I PROMOSSI. MERCEDES: mesi fa si parlava di una Power Unit stellare per il team di Brackley. Nei test pre-stagionali si annunciava una W17 con circa 3 decimi al giro di vantaggio sui più immediati inseguitori. Il weekend di Melbourne ha confermato tutto. Toto Wolff e compagni hanno allestito un pacchetto che, al momento, appare dominante. La gara “down under” lo ha ampiamente confermato con una doppietta sontuosa e la sensazione che non sarà certo l’unica di questo campionato. FERRARI: il gap con la Mercedes c’è ed è evidente ma è chiaro anche con le altre scuderie, ma in senso positivo. A Maranello hanno lavorato bene nel corso dell’inverno ma, per loro sfortuna, a Brackley hanno fatto un capolavoro. 🔗 Leggi su Oasport.it

