Alle 8:00 del mattino di oggi, gli appassionati di Formula 1 possono seguire la diretta del secondo appuntamento del Mondiale 2026 in Cina. La Ferrari è in pista durante la notte con la nuova ala detta “macarena”, mentre il programma della giornata prevede sessioni di prove libere, orari e copertura televisiva. La gara si svolge sul circuito di Shanghai con tutte le squadre pronte a scendere in pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido tracciato di Shanghai saremo pronti per vivere una giornata dal peso specifico notevole dato che, giova ricordarlo, il fine settimana cinese sarà contraddistinto dalla prima Sprint Race del campionato. Quale sarà il programma della giornata? I l venerdì del Gran Premio della Cina scatterà alle ore 04.30 con la prima, ed unica, sessione di prove libere del weekend (come al solito la durata sarà di 60 minuti), mentre alle ore 08. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: la Ferrari in pista nella notte con la nuova ala ‘macarena’

Articoli correlati

LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: arrivano le prime risposte. In pista Ferrari e Antonelli nella notteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del week end d’apertura del Mondiale 2026 di...

Ferrari porta l’ala “Macarena” al GP Cina: come funziona e quanto rende più veloci le SF-26Ferrari porta in Cina la nuova ala posteriore "Macarena" sulla SF-26: come funziona, perché riduce il drag e quanto può valere in velocità ed energia...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE F1 GP Cina 2026 in DIRETTA la...

Temi più discussi: F1, GP Cina 2026: programma, orari, tv, streaming; F1, GP Cina: quando e dove vedere qualifiche, Sprint Race e gara a Shanghai. Orari, programma, diretta tv e streaming; Formula 1, GP Cina 2026: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streaming; F1 GP Cina 2026 a Shanghai: Orari TV, diretta Sky e differita TV8.

LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: la Ferrari porta la nuova ala ‘macarena’CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del ... oasport.it

Orari Formula 1 GP Cina 2026: programma completo, diretta Sky e NOWIl GP di Cina 2026 di Formula 1 arriva a Shanghai con il formato Sprint: scopri orari TV, programma completo del weekend e quando vedere qualifiche e gara. atomheartmagazine.com

La pratica millenaria proveniente dalla Cina è entrata nella sanità pubblica nel 2024: sedute settimanali, aghi sottilissimi e un approccio che considera il paziente nella sua totalità LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/03/cefalea-e-lombalgia-allospedal - facebook.com facebook

Solo la Cina entra a Hormuz: le sue navi passeggiano nel Golfo smerciando barili iraniani (di C. Paudice) x.com