Export siciliano verso il Medio Oriente in calo | Messina perde il 13% nel 2025

Nel 2025, le esportazioni siciliane verso il Medio Oriente sono diminuite del 13%, con Messina che ha registrato una forte contrazione. L’instabilità politica e la volatilità dei mercati energetici sono i principali elementi che hanno influenzato questa flessione, causando ripercussioni sull’economia locale. La diminuzione riguarda settori specifici e si riflette sui flussi commerciali della regione.

La crisi geopolitica e i rincari energetici colpiscono le imprese dell’Isola: Siracusa leader regionale, Messina segue con 25 milioni di euro di esportazioni L’instabilità in Medio Oriente e la volatilità dei mercati energetici mettono a rischio anche le esportazioni siciliane, con effetti diretti sull’economia locale. Secondo l’analisi dell’Ufficio studi di Confartigianato, nel 2025 l’export siciliano verso i Paesi mediorientali ha raggiunto 481 milioni di euro, segnando un calo del 25,3 per cento rispetto all’anno precedente. All’interno della regione, Siracusa mantiene il primato con 369 milioni di euro di esportazioni (-26,1%), seguita da Catania con 40 milioni (-10,3%) e da Messina con 25 milioni di euro (-13,1%). 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati Export Parma: 57 milioni verso il Medio OrienteIl settore alimentare della provincia di Parma ha raggiunto nel 2025 un valore di esportazione verso il Medio Oriente pari a 57 milioni di euro,... Medio Oriente, il prezzo della guerra: export a rischio e timori per il costo delle materie primeMilano, 5 marzo 2026 – Un terzo della produzione industriale italiana destinata alle vendite in Medio Oriente arriva dalla Lombardia. Una selezione di notizie su Medio Oriente Temi più discussi: Guerra in Medio Oriente, quali sono le regioni italiane più colpite economicamente; Toscana, Emilia-Romagna e Veneto: le Regioni più esposte alla crisi in Medio Oriente; Dai fertilizzanti alle mele: tutti i guai che la guerra in Medio Oriente procura all’agroalimentare italiano; Export siciliano frenato, dalla guerra nel Golfo. Fiori fermi nei container. Guerra in Medio Oriente, la chiusura dello Stretto di Hormuz strozza l’agricoltura sicilianaQuella che sembrava una crisi geopolitica lontana migliaia di chilometri è diventata, nel giro di pochi giorni, una minaccia esistenziale per l'economia dell'Isola ... ilsicilia.it Iran, boom dell’export verso il Medio Oriente nel 2025 a 25,8 miliardi (+11,5%)È quanto rileva il Centro studi di Unimpresa, secondo cui l’area del Medio Oriente e del Golfo rappresenta ormai il 4,6% dell’export manifatturiero italiano. giornaledellepmi.it MEDIO ORIENTE | Donald Trump avverte la Nato, minacciando un futuro "molto negativo" se gli alleati non contribuiranno a garantire l'apertura dello Stretto di Hormuz. In una intervista al Financial Times il presidente degli Stati Uniti 'chiama' anche la Cina: "D x.com MEDIO ORIENTE | Dopo l'attacco alla base militare italiana in Kuwait Meloni in contatto con Tajani e Crosetto, che avvisa le opposizioni. Attenzione del Colle #ANSA - facebook.com facebook