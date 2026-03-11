Export Parma | 57 milioni verso il Medio Oriente
Il settore alimentare della provincia di Parma ha raggiunto nel 2025 un valore di esportazione verso il Medio Oriente pari a 57 milioni di euro, registrando una crescita del 3,9% rispetto all’anno precedente. Questa performance si inserisce in un quadro regionale più ampio dove l’Emilia-Romagna si conferma come la seconda regione italiana per export alimentare nell’area, con un totale di 287 milioni di euro e un incremento del 12,9%. I dati emergono da una stima del Centro Studi di Confartigianato presentata in occasione del convegno Intelligenza artigiana a tavola alla Camera. Mentre il mercato globale dell’alimentare italiano cresce dell’8,5%, superando la media dei paesi extra Ue, la situazione presenta sfumature complesse legate alle tensioni geopolitiche che influenzano la domanda. 🔗 Leggi su Ameve.eu
