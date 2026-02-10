Industria italiana | Confindustria punta su Germania Francia e Spagna per rilanciare la produzione e salvare l’Ilva

L’Italia cerca di rafforzare la propria industria puntando su Germania, Francia e Spagna. Confindustria ha annunciato che investimenti e collaborazioni con questi paesi potrebbero aiutare a rilanciare la produzione nazionale e salvare aziende in difficoltà, come l’Ilva. La strategia mira a rafforzare i rapporti con i partner europei e a trovare nuove opportunità di crescita per l’economia italiana.

Roma, 10 febbraio 2026 – Un'Italia ancorata alla Germania, come fulcro di una strategia industriale europea. È la visione espressa da Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, sottolineando l'importanza di un asse con Berlino, ma anche con Parigi e Madrid, per sostenere la produzione e la competitività del sistema industriale italiano. Al centro delle preoccupazioni, la necessità di garantire la continuità operativa dell'Ilva, un asset considerato strategico per il Paese. L'affermazione del presidente di Confindustria giunge a margine di un roadshow organizzato da Bnl Bnp Paribas, un evento che testimonia la crescente attenzione delle istituzioni finanziarie verso le dinamiche del mercato italiano.

