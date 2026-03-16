Sal Da Vinci ha ottenuto il primo risultato significativo all’interno della competizione Eurovision, con il brano “Per Sempre Sì”. La canzone ha superato i 12 milioni di stream su Spotify, diventando la più ascoltata tra le 35 canzoni in gara. Questo dato arriva prima della fase ufficiale della gara, che si svolgerà a breve.

In attesa della gara vera e propria, Sal Da Vinci può già registrare un primo successo legato all’ Eurovision: con oltre 12 milioni di stream Per sempre Sì è il brano più ascoltato su Spotify tra i 35 in gara. Per la precisione la canzone vincitrice del Festival di Sanremo è stata ascoltata ad oggi 12,2 milioni volte, catapultando Sal Da Vinci e l’Italia in cima alla classifica di interesse e, si suppone, gradimento dei brani che tra due mesi si contenderanno la vittoria al Song Contest 2026 di Vienna, le cui semifinali si terranno il 12 e il 14 maggio con serata finale il 16. Aspettando l’Eurovision, Sal Da Vinci domina su Spotify. La 70esima edizione del concorso, che si terrà alla Wiener Stadthalle, vede la lista dei partecipanti al completo dopo l’annuncio dell’Armenia e segna il ritorno in gara di Bulgaria, Moldavia e Romania. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Eurovision, Sal Da Vinci segna il primo punto: “Per Sempre Sì” è la più ascoltata su Spotify tra le 35 canzoni in gara

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