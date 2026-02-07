Nasce l’associazione cittadina di Europa Verde Foggia | eletti i co-portavoce Alessandro Scolozzi e Rosa Menga
Questa mattina a Foggia è nata ufficialmente l’associazione cittadina di Europa Verde. Sono stati eletti i due co-portavoce, Alessandro Scolozzi e Rosa Menga. L’apertura di questa nuova realtà permette di portare avanti con più forza le questioni ambientali in città. Ora si aspetta un impegno maggiore per le tematiche green e la sostenibilità locale.
Un passo importante per la rappresentanza delle istanze ambientali sul territorio: è stata ufficialmente costituita l'assemblea cittadina di Europa Verde Foggia, che colma un vuoto significativo nella rappresentanza locale delle tematiche green e della sostenibilità ambientale. Con una votazione.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
