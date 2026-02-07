Nasce l’associazione cittadina di Europa Verde Foggia | eletti i co-portavoce Alessandro Scolozzi e Rosa Menga

Da foggiatoday.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Foggia è nata ufficialmente l’associazione cittadina di Europa Verde. Sono stati eletti i due co-portavoce, Alessandro Scolozzi e Rosa Menga. L’apertura di questa nuova realtà permette di portare avanti con più forza le questioni ambientali in città. Ora si aspetta un impegno maggiore per le tematiche green e la sostenibilità locale.

Un passo importante per la rappresentanza delle istanze ambientali sul territorio: è stata ufficialmente costituita l'assemblea cittadina di Europa Verde Foggia, che colma un vuoto significativo nella rappresentanza locale delle tematiche green e della sostenibilità ambientale. Con una votazione.🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Europa Verde Foggia

Nasce il Circolo Europa Verde-Avs di Francavilla: eletti portavoce e componenti dell’esecutivo

“Meloni sta disonorando l’Italia, nel Board di Trump boia e dittatori”: parla il deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde, Bonelli

Il Parlamento europeo ha deciso di rinviare il trattato Ue-Mercosur alla Corte europea di Giustizia, mentre Antonio Costa ha suggerito di procedere con l’applicazione provvisoria.

Ultime notizie su Europa Verde Foggia

Argomenti discussi: Presentato a villa Butera il progetto Via Libera!: l’impegno di UMIP ed Amministrazione comunale per una città senza barriere.; Crescere in Città: Bando per Enti Terzo Settore ed associazioni; Controlli e incontri nelle piazze italiane con Prevenzione è salute; Il Museo della Città di Livorno ospiterà la XVII edizione del Premio Combat. Dal 4 luglio al 2 agosto 2026.

Nasce a Mesagne il Comitato per il NO al referendum sulla giustiziaSi è costituito anche a Mesagne il Comitato per il NO al referendum sulla giustizia, un coordinamento di cittadine e cittadini, associazioni e professionisti c ... brundisium.net

nasce l associazione cittadinaAcerra, nasce l'Associazione per l'esecuzione della sentenza CEDUUn'organizzazione che raggruppa le realtà civiche del territorio impegnate a sorvegliare sulla bonifica della Terra dei Fuochi ... rainews.it

