Cremonese Nicola a rischio esonero? Giacchetta fa chiarezza | Non pensiamo in negativo

Il tecnico della Cremonese, Davide Nicola, rischia di essere sollevato dall’incarico. Il direttore sportivo della squadra, Simone Giacchetta, ha commentato la situazione e ha affermato che non si pensa in modo negativo riguardo al futuro dell’allenatore. La discussione sulla posizione di Nicola viene affrontata senza anticipazioni o giudizi definitivi, mantenendo un atteggiamento di cautela.

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