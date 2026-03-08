Cremonese nel caos | cosa è successo e perché ora Davide Nicola è a rischio esonero

La Cremonese si trova in una situazione difficile dopo una serie di risultati negativi. La squadra è nel caos e il tecnico Davide Nicola rischia l’esonero. Se dovesse cambiare la guida tecnica, i nomi più accreditati sono quelli di Gotti e Giampaolo. La crisi è accentuata anche dal mercato di gennaio, che aveva portato rinforzi utili per tentare di evitare la retrocessione.

Gotti o Giampaolo i nomi caldi se salta la panchina. La crisi dei grigiorossi è uno shock fortissimo anche alla luce del mercato di gennaio che aveva portato in dote al tecnico rinforzi utili a mantenere la categoria. I lombardi non vincono dal 7 dicembre scorso, in 3 mesi raccolti solo 4 punti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Calciomercato Cremonese, Luperto nel mirino della squadra lombarda. Sentite cosa ha fatto Davide NicolaIl Calciomercato Cremonese entra nel vivo con l’ipotesi di un ritorno in Serie A per Sebastiano Luperto. Lecce-Cremonese 2-1: colpo salvezza dei giallorossi, caos e proteste nel finale. Cos’è successo(Adnkronos) – Il Lecce batte la Cremonese 2-1 al Via Del Mare oggi, domenica 8 marzo, in un vero e proprio scontro salvezza. Tutto quello che riguarda Davide Nicola. Cremonese, valutazioni su Nicola dopo la sconfitta di Lecce: spuntano due nomiUna sconfitta cocente che ha aperto a tutte le valutazioni del caso. La Cremonese sperava di uscire con almeno un punto dallo scontro diretto contro il Lecce, ma i pugliesi si sono imposti con grande ... fantacalcio.it Esonero Nicola, cosa c’è di vero: spuntano i nomi dei possibili sostitutiEsonero Nicola - Giornata altamente negativa quella di oggi, domenica 8 marzo, per la Cremonese che ha rimediato la terza ... fantamaster.it