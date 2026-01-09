Italiano a rischio esonero | ecco cosa sta succedendo a Bologna

A Bologna, la situazione del tecnico rossoblù è sotto osservazione a causa dei recenti risultati deludenti. Con zero vittorie nelle ultime sei partite e solo due punti raccolti, la squadra attraversa un momento complicato. La mancanza di successi in Serie A da tempo alimenta l’incertezza sul futuro della guida tecnica, mentre i tifosi attendono segnali di ripresa per risollevare il rendimento del club.

Il tecnico rossoblu in bilico dopo i risultati deludenti dell'ultimo periodo. La vittoria in Serie A manca da troppo tempo Due punti nelle ultime sei giornate di Serie A. Il Bologna sta vivendo una crisi di risultati iniziata dopo l'ultimo successo contro l'Udinese datato 22 novembre. Da allora soddisfazioni solo in Europa League con i successi contro Salisburgo e Celta Vigo ed in Coppa Italia dove è stato passato il turno nel derby contro il Parma. Ma il ko interno del turno infrasettimanale contro l' Atalanta rischia di compromettere la stagione della squadra di Vincenzo Italiano.

