Milan la brutta sindrome spaventa Allegri | cosa sta succedendo

Il Milan mantiene una posizione solida in classifica, ma le recenti prestazioni evidenziano alcune preoccupazioni sullo stato di forma della squadra. La buona situazione punti nasconde criticità che influenzano lo spirito e la fiducia del gruppo. Analizziamo cosa sta succedendo e quali potrebbero essere le cause di questa “brutta sindrome” che sta coinvolgendo i rossoneri.

La classifica sorride ancora, il campo e lo spirito un po’ meno. Il paradosso del Milan è servito: il pareggio con il Genoa «è un punto guadagnato» secondo Allegri anche perché porta il totale a 39 in 18 gare, ovvero una marcia identica alla stagione 20212022 dell’ultimo scudetto con Pioli, e nettamente superiore ai 27 punti di Fonseca dell’anno scorso. Eppure, secondo quanto si è visto in campo, per i soldati allegriani non è un punto guadagnato ma due persi. Due degli 11 in totale lasciati per strada contro le piccole: ci sono infatti anche i 3 della prima di campionato contro la Cremonese e i 6 contro Parma (in trasferta), Pisa e Sassuolo (a San Siro). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

