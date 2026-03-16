Esclusione dai comuni montani la Lega incontra gli agricoltori | Rispondiamo alle polemiche

Domani sera a Mercato Saraceno si terrà un incontro tra rappresentanti della Lega e agricoltori, in risposta alle polemiche sull'esclusione di un comune dalla legge sulla montagna. L’appuntamento si svolgerà alle 20 presso l’Azienda agricola ‘Clorofilla’ in via Barbotto, con la partecipazione dell’onorevole Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, e di Alessandro Panza.

L'appuntamento con l’onorevole Jacopo Morrone e Alessandro Panza. Al centro del dibattito il futuro della vallata e le ragioni del Sì al referendum costituzionale “Parleremo anche di referendum e dell’assoluta necessità di questa riforma della giustizia che ha il Paese. Ormai solo chi è pregiudizialmente ideologizzato non ha capito o non vuole capire che si tratta di un’occasione storica per adeguare il nostro sistema della giustizia a quello delle altre democrazie europee - conclude Morrone -. Fino a poco tempo fa, questa stessa riforma era sostenuta da chi oggi le si scaglia contro con le motivazioni più strampalate. Attenzione a questi ‘falsi profeti del No’ che non puntano all’interesse del Paese e degli italiani”. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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