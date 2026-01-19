Ponte Pescate-Lecco Mauro e Carlo Piazza Lega | Impegno preso e mantenuto Alle polemiche rispondiamo con i fatti

Il collegamento tra Pescate e Lecco rappresenta un punto importante per la mobilità locale. Mauro e Carlo Piazza, della Lega, ribadiscono l’impegno assunto, sottolineando come i fatti siano la risposta alle polemiche. Questo esempio di buona amministrazione dimostra che, rispettando gli impegni presi, si può garantire un servizio efficiente e concreto per la comunità.

Un impegno preso. Un impegno mantenuto. Così dovrebbe funzionare la politica e la pubblica amministrazione.Grazie al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e al lavoro serio e concreto delle istituzioni, il ponte in entrata verso Lecco è oggi una realtà concreta e pienamente.

Pastore replica a Presutti (Pd) sul ponte del mare: "La manutenzione c'è stata, alle polemiche rispondiamo coi fatti"

Il pastore replica alle polemiche di Presutti sul ponte del mare, sottolineando che la manutenzione è stata effettuata. Risponde con i fatti, evidenziando i progetti realizzati e quelli in programma, criticando l’assenza di interventi da parte del centrosinistra. La discussione si concentra sulla gestione e sulla programmazione delle infrastrutture, per offrire una visione chiara delle azioni concrete intraprese.

