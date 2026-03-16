Episcopo ricompatta i suoi e suona la carica | Procediamo opliticamente

Un episcopo ha chiamato i suoi a reagire, invitandoli a procedere con decisione e determinazione. Durante un intervento, ha sottolineato l’importanza di leggere, studiare e approvare una nuova “Bibbia” documentale ritenuta fondamentale. Le sue parole hanno avviato un appello a muoversi rapidamente e senza esitazioni, evidenziando la necessità di un impegno condiviso.

“La lettura, lo studio e, soprattutto, l’approvazione di questa ‘Bibbia’ documentale così fondamentale credo siano doverosi per tutti e per ciascuno”. Ha esordito così la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo in aula, dopo una stretta di mano ai componenti della sua maggioranza, in apertura dei lavori del Consiglio dedicato al Bilancio di previsione. Il suo discorso era previsto dalla ‘scaletta’ e atteso dalle forze politiche del campo largo, funzionale ad accaparrarsi il voto favorevole compatto della sua maggioranza. “Oggi sono qui con lo stesso schieramento che mi ha sostenuto - ha proseguito la sindaca -. Devo ringraziare uno per uno ciascun componente, ciascun consigliere, ciascuna consigliera, per l’apporto significativo, anche critico e dubitativo, che porta all'esame di questa amministrazione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Articoli correlati Perfetta L’Andrea Costa suona la caricaANDREA COSTA 81 SAN SEVERO 68 UP ANDREA COSTA: Kupstas 10, Chessari 5, Moffa 12, Gozo 3, Raucci, Abati Tourè 4, Sanguinetti 15, Gatto 5, Thioune 15,... Buchegger suona la carica, Perry cambia marciaTIZI-OUALOU 7 – I momenti di appannamento si riducono, il feeling con Buchegger cresce.