buchegger suona la carica perry cambia marcia

Nel match tra Tizi-Ouzou e Buchegger, si nota un miglioramento nelle prestazioni di Buchegger, che mostra una maggiore sintonia con la squadra. Perry passa a una marcia superiore, contribuendo alla pressione offensiva. La partita evidenzia un equilibrio tra momenti di difficoltà e progressi, con entrambi i giocatori che si distinguono per impegno e determinazione sul campo.

TIZI-OUALOU 7 – I momenti di appannamento si riducono, il feeling con Buchegger cresce. Talvolta il francesino diventa leggibile dal muro avversario, ma ci sono anche momenti in cui col fisico fa ammattire i rivali. Nel complesso la sua capacità di stare in campo ad alto livello è cresciuta. Eccellente la lettura del finale: palla a Porro e via. BUCHEGGER 9 (in foto) – Nella buona e nella cattiva sorte è sempre lui quello che ci crede di più, come a Monza. In battuta la cosa è ancor più evidente che in attacco: è lui a suonare la carica dopo un set da incubo, lui a spingere il quarto nella giusta direzione, e sempre lui ad aprire il tie break con la sferza, e a chiuderlo con lo stesso formidabile strumento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

