Energia Pichetto Chiediamo la revisione del sistema Ets

Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto una revisione del sistema Ets durante una conferenza a Bruxelles. In questa occasione, ha sottolineato la necessità di modificare le attuali regole per affrontare meglio le sfide legate all’energia e alle emissioni. La richiesta è stata presentata nel corso di un intervento pubblico rivolto a rappresentanti europei e stakeholders del settore.

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine del Consiglio Energia, ha incontrato la ministra francese delegata per l’Energia Maud Brègon, il ministro dell’Ambiente della Repubblica Ceca, Petr Hladik e il ministro dell’energia e del clima della Repubblica dell’Estonia, Andres Sutt. Pichetto ha voluto sottolineare che “l’Europa deve mantenere una alta ambizione climatica, evitando rigidità che rischiano di penalizzare famiglie e imprese. Per l’Italia questa è una priorità strategica. Il problema dei prezzi dell’energia è per noi molto importante. La recente crisi in Medio Oriente ha accentuato il problema. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Meloni: Costi energia? "Occorre partire da una revisione degli Ets e contrastare la speculazione" – Il video(Agenzia Vista) Liegi, 12 febbraio 2026 "Dobbiamo partire da una profonda revisione di Ets e dal freno alla speculazione finanziaria che c'è intorno... Ue divisa: 8 paesi bloccano la revisione Ets italianaUna spaccatura profonda sta attraversando le istituzioni europee mentre otto Stati membri, tra cui Spagna e Portogallo, si oppongono fermamente alle... Tutti gli aggiornamenti su Energia Pichetto Chiediamo la revisione... Temi più discussi: Pichetto La difficile situazione internazionale al centro del G7 Energia; Pichetto Fratin Il nucleare un percorso verso l'autonomia energetica; *** Iran: G7 Energia convocato d'urgenza a Parigi, presente Pichetto Fratin. Energia, Pichetto Chiediamo la revisione del sistema EtsBRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine del ... iltempo.it Energia, Pichetto: Italia chiede più coinvolgimento Stati membri nel processo di pianificazione infrastrutture energeticheIl ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel corso del Consiglio Energia in corso oggi a Bruxelles, è intervenuto sul Pacchetto europeo sulle reti. L’Italia - ... valsesianotizie.it Energia, la previsione del più grande operatore mondiale sulla domanda di GNL entro il 2050 - facebook.com facebook Nuovo obiettivo della Cina: raddoppiare l’energia non fossile in dieci anni. Pechino pone una grande enfasi sul ruolo dell'energia pulita, considerata anche come pilastro per la crescita economica. x.com