Ue divisa | 8 paesi bloccano la revisione Ets italiana

Otto Stati membri dell’Unione Europea, tra cui Spagna e Portogallo, si oppongono alla proposta italiana di modificare il sistema di scambio delle quote di emissione. La divisione tra i paesi si manifesta chiaramente in questa fase di discussione, mentre le istituzioni europee cercano di trovare un accordo. La questione riguarda le reazioni di alcuni Stati alle richieste italiane di revisione del sistema.

Una spaccatura profonda sta attraversando le istituzioni europee mentre otto Stati membri, tra cui Spagna e Portogallo, si oppongono fermamente alle richieste italiane di modificare il sistema di scambio delle quote di emissione. La tensione è palpabile: la lettera inviata da questi otto paesi definisce l’apertura della presidente von der Leyen come un passo indietro preoccupante per le politiche ambientali del blocco. Mentre l’Italia si trova in blocco con altri dieci stati a favore di una revisione, il divario con i paesi nordici e iberici rischia di bloccare ogni avanzamento normativo immediato. Il conflitto non riguarda solo burocrazia, ma tocca il cuore della transizione ecologica europea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

