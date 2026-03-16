Energia | 16 milioni in più i servizi a rischio

Un incremento del 30% dei costi energetici potrebbe portare a un aumento di 16 milioni di euro nelle spese dei comuni della provincia di Reggio Emilia. La stima è stata diffusa da Emanuele Cavallaro, che ha evidenziato come questa cifra possa mettere a rischio i servizi offerti ai cittadini. La questione riguarda l’impatto finanziario di questa variazione sui bilanci locali.

Un aumento del 30% sui costi energetici rischia di gravare con un peso di 16 milioni di euro sulle casse dei comuni della provincia di Reggio Emilia, secondo le stime presentate da Emanuele Cavallaro. Il sindaco di Rubiera, che rappresenta anche l’Associazione Nazionale Comuni Italiani a livello provinciale, ha messo in luce come la fine dei provvedimenti straordinari legati al conflitto in Ucraina abbia lasciato gli enti locali senza strumenti legali per coprire queste spese con gli avanzi di bilancio. L’impatto diretto si tradurrà inevitabilmente in una scelta dolorosa per i cittadini: o si aumentano le tasse o si riducono i servizi pubblici essenziali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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