A Montevarchi si tiene un nuovo incontro gratuito dedicato ai caregiver della zona. L’evento si inserisce in un ciclo di incontri promossi in Valdarno, rivolti a chi si prende cura di anziani fragili o non autosufficienti. Gli incontri sono aperti a tutti, senza costi, e vogliono offrire supporto e informazioni pratiche a chi si trova a gestire questa responsabilità.

Arezzo, 11 febbraio 2026 – Prosegue in Valdarno il ciclo di incontri informativi gratuiti rivolti ai caregiver familiari e professionali che assistono persone anziane in condizioni di fragilità o non autosufficienza. Un percorso pensato per offrire strumenti concreti, informazioni chiare e supporto qualificato a chi, ogni giorno, si prende cura di un genitore, di un familiare o di una persona anziana fragile. Il prossimo appuntamento è in programma oggi alle ore 17, presso la sede della cooperativa sociale LeGO, in via Puccini (interno 17) a Montevarchi. L’incontro sarà dedicato al tema “Gestione dei farmaci - Terapie farmacologiche e rischi correlati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caregiver, nuovo incontro gratuito a Montevarchi

Approfondimenti su Caregiver Montevarchi

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Caregiver Montevarchi

Argomenti discussi: A Cervia l’arte diventa cura: mostra e percorso gratuito per i caregiver; L’Asl To4 organizza un evento dedicato ai caregiver dei pazienti cardiologici; Curare chi si prende cura del malato. Un percorso per formare caregiver; Cervia si prende cura: arte, ascolto e sostegno per i caregiver.

Il Circolo della Cura: ad Alba un nuovo spazio gratuito di comunità, ascolto e relazionePrende avvio, ad Alba, Il Circolo della Cura. Un nuovo progetto gratuito pensato per offrire tempo, spazio e relazioni a persone over 65, caregiver e cittadini che convivono con fragilità e patologie ... ideawebtv.it

Il nuovo ddl sui caregiver: un primo sistema di tuteleAnalisi del disegno di legge caregiver, disposizioni per il riconoscimento e la tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei congiunti. diritto.it

Al via un nuovo ciclo di incontri dedicato ai caregiver delle persone con demenza - facebook.com facebook