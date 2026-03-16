Emergenza rifiuti a Bari discariche a cielo aperto e degrado | il caso via Glomerelli e la lotta contro gli incivili

A Bari si manifesta un'emergenza rifiuti con discariche a cielo aperto e degrado in diverse zone, tra cui via Glomerelli. La situazione si aggrava a causa di persone che abbandonano rifiuti ingombranti e altri materiali senza rispettare le regole di raccolta. La raccolta differenziata fatica a migliorare, in particolare perché gli incivili non si preoccupano delle conseguenze delle loro azioni sulla città.

Se la raccolta differenziata a Bari non decolla, è anche a causa degli incivili che, senza preoccuparsi del fatto che la città appartiene anche a loro, abbandonano rifiuti in ogni dove. Diverse sono le situazioni note all’amministrazione e alla polizia locale, che vanno avanti da anni e per le quali non sembrano ancora esserci soluzioni. Tra queste situazioni ormai incancrenite e di difficile soluzione c’è quella relativa a via Glomerelli, in zona Stanic. In diverse occasioni Amiu è intervenuta per pulire e sono state elevate sanzioni, ma nonostante queste azioni il degrado persiste. I cittadini della zona sono stanchi. La denuncia «Di questa situazione non sembra interessare a nessuno – dicono -. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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