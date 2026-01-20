San Jacopino ancora in preda al degrado | Topi ai cassonetti ormai sono discariche a cielo aperto

San Jacopino continua a affrontare problemi di degrado, con presenza di topi attorno ai cassonetti e aree abbandonate. La situazione si aggiunge a furti e atti vandalici già segnalati, evidenziando una condizione di disagio nel quartiere. È necessario intervenire per migliorare le condizioni di vivibilità e sicurezza, favorendo interventi mirati e una gestione più efficace dei rifiuti e degli spazi pubblici.

Firenze, 20 gennaio 2026 – Topi che girano intorno ai cassonetti e degrado a San Jacopino. Non bastavano furti e spaccate. "Adesso abbiamo pure discariche a cielo aperto - dice Simone Gianfaldoni, che da tanto tempo col suo comitato cittadini attivi San Jacopino raccoglie le richieste d'aiuto di un rione sempre più abbandonato -. La situazione peggiore è in via Maragliano, davanti ai giardini". "Siamo sempre più abbandonati". I video e le foto raccontano di sporco che trabocca, avanzi di cibo lasciati a marcire in terra e, appunto, topolini che, tra tutta quella sporcizia, non possono che banchettare.

