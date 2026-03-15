Durante una visita in Italia, una leader di un partito ha commentato le decisioni di Trump e Netanyahu, affermando che gli italiani non vogliono contribuire alle guerre considerate illegali. Ha anche commentato positivamente l’apertura della presidente Meloni su una proposta riguardante le accise mobili, sottolineando che nel frattempo sono gli italiani a sostenere i costi.

“Ho apprezzato l’apertura della presidente Meloni sulla nostra proposta sulle accise mobili che abbiamo avanzato, ma i giorni stanno scorrendo e intanto continuano a pagare gli italiani. Gli italiani non vogliono pagare le guerre illegali di Trump e Netanyahu “. Lo ha detto Elly Schlein, segretaria del Pd, parlando a margine di un’iniziativa per il No al referendum a Bologna. “Questa guerra illegale si fermi quanto prima – ha aggiunto – le sue conseguenze economiche pesano già drammaticamente sul nostro Paese. Il regime brutale di Teheran deve fermare i suoi attacchi e le sue ritorsioni, ma noi pretendiamo che il governo chieda anche a Trump e Netanyahu di fermare questi attacchi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, Schlein: “Gli italiani non vogliono pagare le guerre illegali di Trump e Netanyahu”

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