Elly Schlein | Azione di Trump in Venezuela viola diritto internazionale
L’intervento degli Stati Uniti in Venezuela, con l’arresto di Nicolás Maduro, ha suscitato critiche da parte dell’opposizione italiana. Secondo Elly Schlein, questa azione di Trump viola il diritto internazionale. La vicenda evidenzia le tensioni geopolitiche e le implicazioni legali di interventi unilateralisti, suscitando preoccupazione a livello internazionale e sollevando interrogativi sulla legittimità delle azioni extraterritoriali.
AGI - Il blitz americano in Venezuela e l'arresto di Nicolás Maduro viene criticata dall'opposizione italiana che esprime preoccupazione unanime. "Chiediamo al Governo di pronunciare parole chiare e di lavorare con urgenza in tutte le sedi multilaterali e internazionali per il pieno ripristino e rispetto del diritto internazionale e per il primato della diplomazia",- incalza Peppe Provenzano, responsabile Esteri del Pd che ricorda: "Trump diceva che avrebbe messo fine ai conflitti e portato pace, invece sgancia bombe su Caracas e pensa di riproporre la Dottrina Monroe. L'aggressione di uno Stato sovrano è una grave violazione del diritto internazionale, rappresenta l'ennesimo tassello dello smantellamento dell'ordine multilaterale e non può che portare caos a livello regionale e globale". 🔗 Leggi su Agi.it
