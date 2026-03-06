In via Bersaglio arriva il Fiocco rosa | il nuovo simbolo urbano dedicato alla prevenzione

In via Bersaglio a Udine è stato inaugurato un nuovo simbolo urbano dedicato alla prevenzione e alla solidarietà. La mattina di giovedì 6 marzo, il Comune di Udine e l’associazione Andos hanno collocato un Fiocco rosa, un segno visibile che richiama l’attenzione su tematiche legate alla salute e al supporto alle donne operate. L’installazione si inserisce nel contesto delle iniziative locali incentrate sulla sensibilizzazione.

Udine aggiunge un nuovo simbolo urbano dedicato alla prevenzione e alla solidarietà. Nella mattinata di ieri, giovedì 6 marzo, è stato inaugurato il Fiocco rosa collocato in via Bersaglio, installato dal Comune di Udine insieme all’associazione Andos, punto di riferimento per le donne operate di tumore al seno. L’opera, realizzata da City Adv, è stata posizionata in un punto strategico della via, recentemente interessata da un importante intervento di riqualificazione della mobilità pedonale e degli spazi pubblici. Il manufatto entra così a far parte del tessuto urbano con un messaggio chiaro di sensibilizzazione e vicinanza verso chi affronta la malattia. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

