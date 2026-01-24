Negli ultimi giorni si sono intensificati i commenti delle opposizioni riguardo alle spese del governo per le forze dell’ordine in Albania. Critiche che evidenziano come le risorse siano state allocate senza risultati evidenti, soprattutto nel contesto delle operazioni di trasferimento dei migranti dall’Italia. La discussione si concentra sulla gestione dei fondi pubblici e sulla trasparenza delle decisioni prese dall’esecutivo in questo settore.

“Una vergogna nazionale”. “Il governo continua a buttare i soldi”. L’opposizione parte con la lancia in resta contro l’esecutivo, accusato di sprecare ancora fondi per gli alloggiamenti delle forze dell’ordine in Albania, nell’ambito di una operazione che sui trasferimenti dei migranti dall’Italia non sembra aver portato risultati concreti. Giuseppe Conte, leader dei 5 Stelle dice così: “Il governo continua a buttare soldi per l’Albania mentre qui continua a tagliare sulla sanità e sull’istruzione e per altro con quei soldi mortifica la professionalità delle forze dell’ordine che stanno a guardare dei centri vuoti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Vergogna nazionale”. “Il governo butta i soldi mentre taglia sulla sanità”. Le opposizioni attaccano l’esecutivo sulle spese per le forze dell’ordine in Albania

Migranti, Conte: "Governo butta altri soldi in Albania e qui taglia sanità e istruzione"L’intervento di Conte evidenzia come le risorse pubbliche siano indirizzate verso l’estero, mentre nel nostro Paese si registrano tagli a settori fondamentali come sanità, istruzione e politiche del lavoro.

Leggi anche: Le opposizioni attaccano il Governo sulle pensioni: "Tradite le promesse"

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Vigili del fuoco sanzionati, Nardini: 'Solidarietà al corpo nazionale'; Europa Verde contro FdI : senza vergogna.

Gualtieri, quarto rapporto a Roma: «Dall'accusa di vergogna nazionale al ritorno della grande bellezza. Il governo riveda il taglio di 50 milioni alla metro C»«Sono pronte a entrare in funzione le due nuove stazioni-gioiello della nuova tratta della Metro C: Colosseo e Porta Metronia. Avevamo programmato un sopralluogo con i ministri Giuli e Salvini e con i ... roma.corriere.it

Almasri: Bonelli, 'arresto in Libia vergogna nazionale firmata Meloni'Roma, 5 nov. (Adnkronos) - Il governo Meloni ha protetto un torturatore e stupratore. Oggi la Libia arresta Almasri per torture e omicidi, gli stessi crimini per cui la Corte penale internazionale ne ... iltempo.it

MONFALCONE - Bullian: "Facile vittoria al TAR di Fincantieri contro il Comune” “Secondo il capogruppo regionale della Lega Calligaris, il sottoscritto avrebbe proposto di far esprimere il Consiglio regionale FVG contro il Decreto Vergogna nazionale sul Fond - facebook.com facebook