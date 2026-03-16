Elicotteri Usa sulle Madonie M5S | Gravissimo Schifani riferisca all’Ars

Due elicotteri militari statunitensi sono atterrati nel parco delle Madonie in Sicilia. L’episodio ha suscitato polemiche e richieste di chiarimenti, con il M5S che chiede al presidente del Parlamento di riferire all’Ars. Nessuna informazione ufficiale sulle ragioni dell’atterraggio è stata diffusa finora. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità locali.

(Adnkronos) – Polemiche e riflettori accesi sull'atterraggio di due elicotteri militari dell’esercito americano, nel parco delle Madonie, in Sicilia. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale siciliana, Antonio De Luca, parla di "fatto gravissimo che può essere motivato come estrema ratio solo da ragioni di tipo emergenziale. Essere partner della Nato non vuol dire essere succubi degli americani, specialmente in un periodo in cui l’esercito Usa è impegnato attivamente nell’offensiva contro l’Iran. Non possiamo tollerare ingerenze e non possiamo mettere a rischio la vita dei siciliani. Il presidente Schifani era stato informato? Il Parlamento certamente no, ne renda conto a sala d’Ercole". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Elicotteri Usa atterrati nel Parco delle Madonie in Sicilia, le foto nell'area protetta: protesta dei sindaciDue elicotteri americani atterrano in un’area protetta in Sicilia, scatenando le proteste dei sindaci. Leggi anche: Due elicotteri americani atterrano nel Parco delle Madonie: scatta la protesta Tutto quello che riguarda Elicotteri Usa sulle Madonie M5S... Temi più discussi: Elicotteri Usa atterrati nel Parco delle Madonie in Sicilia, le foto nell'area protetta: protesta dei sindaci; Due elicotteri americani atterrano nel Parco delle Madonie: scatta la protesta; Elicotteri Usa sulle Madonie, allarme per atterraggi a Piano Catarineci: sindaci e parco chiedono chiarimenti; Elicotteri militari americani nelle Madonie, scoppia il caso: La Sicilia non diventi una portaerei. Elicotteri Usa sulle Madonie, M5S: Gravissimo, Schifani riferisca all'ArsCgil: Necessario che il governo chiarisca in Parlamento e davanti all'opinione pubblica cosa sta succedendo ... adnkronos.com Elicotteri militari USA atterrano sulle Madonie: polemica politica e interrogazioni all’ARSDue elicotteri militari della U.S. Navy sono atterrati nel cuore del Parco delle Madonie, suscitando la dura reazione degli amministratori locali. I velivoli sarebbero scesi a Piano Catarineci, un’are ... strettoweb.com ELICOTTERI USA IN AREA PROTETTA SULLE MADONIE. SCHIFANI CHIARISCA IMMEDIATAMENTE ’ . È i - facebook.com facebook Elicotteri Usa atterrano sulle Madonie: monta la polemica x.com