Provincia la sfida di Paoloni | Candidatura del territorio

Paoloni ha annunciato di aver accettato l’incarico di guidare la Provincia, motivato dalla volontà di rafforzare i legami tra i comuni. La sua candidatura nasce dalla volontà di migliorare i servizi e promuovere lo sviluppo locale. Con un progetto concreto in mente, intende coinvolgere amministratori e cittadini nelle decisioni più importanti. La proposta prevede incontri periodici tra i rappresentanti dei vari enti. La sua azione si concentrerà nelle prossime settimane.

"Ho deciso di accettare questa sfida con spirito di servizio e un obiettivo chiaro: rendere la Provincia la “Casa dei Comuni“. La decisione nasce dalla volontà di mettere al centro dell’agenda provinciale la solidarietà tra i Comuni e il rilancio delle funzioni strategiche dell’ente: pianificazione territoriale, viabilità e manutenzione stradale, edilizia scolastica, tutela ambientale e questione acqua". Il sindaco di Loro Piceno Robertino Paoloni, "il candidato del territorio", spiega perché ha deciso di scendere in campo per la presidenza della Provincia. "Molti sindaci e amministratori negli ultimi mesi hanno manifestato stima nei miei confronti, affermando che potessi essere la persona giusta per ricoprire il ruolo di presidente – prosegue –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Macerata: Paoloni sindaco al centro di un’inedita alleanza per la Provincia, sfida al centrodestra scontento.Il sindaco di Macerata, Paoloni, ha unito le forze con alcuni sindaci di altri comuni, creando un’alleanza inaspettata per le elezioni provinciali.

