Elezioni municipali in Francia Macron al voto con Brigitte | al seggio anche i leader d’opposizione

In Francia si svolge il primo turno delle elezioni comunali del 2026, che coinvolge circa 35.000 comuni e si tiene in tutta la nazione. Il presidente e sua moglie hanno votato insieme in un seggio, mentre anche i leader dell’opposizione sono presenti alle urne. La giornata elettorale si tiene oggi e rappresenta un momento importante nel panorama politico francese.

La Francia torna alle urne per il primo turno delle elezioni comunali del 2026, un appuntamento che coinvolge circa 35mila comuni ed è considerato un importante indicatore del clima politico nazionale in vista delle presidenziali del 2027. Il presidente Emmanuel Macron ha votato insieme alla moglie Brigitte a Le Touquet, nel dipartimento del Pas-de-Calais, nel nord del Paese. Anche le principali figure dell’opposizione hanno espresso il proprio voto. A Parigi il leader della sinistra radicale Jean-Luc Melenchon, fondatore di La France Insoumise, si è recato alle urne nel 20 arrondissement della capitale. Anche Jordan Bardella, presidente del partito di estrema destra Rassemblement National è stato ripreso mentre votava ieri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Elezioni municipali in Francia, Macron al voto con Brigitte: al seggio anche i leader d’opposizione Articoli correlati Elezioni presidenziali in Uganda, in migliaia al comizio del leader dell'opposizione Bobi WineVenerdì migliaia di sostenitori del leader dell’opposizione dell’Uganda Bobi Wine si sono riuniti per manifestare il loro sostegno in vista delle... Francia al voto per scegliere 35 mila sindaci. Test per Macron in vista delle presidenzialiIn Francia tornata elettorale 'monstre' che porterà all'elezione di 35 mila sindaci. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Elezioni municipali Temi più discussi: Francia al voto: da Parigi a Marsiglia, il test per l'Eliseo e Le Pen; Elezioni Francia: sinistra in testa a Parigi, bene RN e LFI; Elezioni municipali in Francia, la sinistra avanti a Parigi: il socialista Grégoire davanti all'ex ministra Rachida Dati; Cosa c’è in ballo alle elezioni comunali francesi. Risultati elezioni municipali in Francia, sinistra avanti a Parigi, cresce RNA Parigi Gregoire è nettamente in vantaggio, a Marsiglia è testa a testa tra Payan e il candidato lepenista Allisio. Buoni risultati anche per La France Insoumise Le elezioni comunali in Francia sembr ... tg24.sky.it Elezioni municipali in Francia: a Parigi in testa la sinistra con Gregoire, a Le Havre l’ex premier PhilippeElezioni municipali in Francia: a Parigi in testa la sinistra con Gregoire, a Le Havre l'ex premier Philippe Leggi tutto su Agenzia Nova ... agenzianova.com Elezioni municipali in Francia, la sinistra avanti a Parigi | La sfida delle compagne dei leader x.com NEWS #Elezioni municipali in #CostaAzzurra: domenica 15 marzo primo turno in molti comuni, con eventuale ballottaggio la domenica successiva - facebook.com facebook