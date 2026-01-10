Elezioni presidenziali in Uganda in migliaia al comizio del leader dell' opposizione Bobi Wine
Venerdì, in Uganda, migliaia di sostenitori di Bobi Wine si sono radunati in un comizio in vista delle elezioni presidenziali del 15 gennaio. L’evento ha evidenziato il sostegno popolare all’opposizione, in un contesto politico segnato da tensioni e aspettative per il voto imminente.
Venerdì migliaia di sostenitori del leader dell’opposizione dell’Uganda Bobi Wine si sono riuniti per manifestare il loro sostegno in vista delle elezioni presidenziali del 15 gennaio. Wine, un musicista diventato politico il cui vero nome è Kyagulanyi Ssentamu, indossava un giubbotto antiproiettile e un elmetto mentre si recava al comizio a Mukono organizzato dopo che l’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha avvertito che le elezioni presidenziali in Uganda sarebbero state “caratterizzate da una repressione e intimidazione diffuse” nei confronti dell’opposizione. La polizia ugandese e l’esercito hanno utilizzato i lacrimogeni per disperdere assembramenti pacifici e le forze di sicurezza hanno spesso usato furgoni senza contrassegni, conosciuti localmente come “droni”, per rapire i sostenitori dei partiti di opposizione. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Giovane leader dell'Afd si esprime come Hitler durante un comizio: è bufera in Germania
Leggi anche: Atreju 2025, al via sabato la kermesse di FdI: attesi Abu Mazen e tutti i leader dell’opposizione tranne Schlein
Tensione alle stelle in Uganda a pochi giorni dalle elezioni; Il presidente Museveni: “ecco come l’Uganda ha evitato le proteste della Gen Z”.
Elezioni presidenziali in Uganda, in migliaia al comizio del leader dell'opposizione Bobi Wine - (LaPresse) Venerdì migliaia di sostenitori del leader dell'opposizione ugandese Bobi Wine si sono riuniti per manifestare il loro sostegno in ... stream24.ilsole24ore.com
Elezioni 2026 nel mondo. Tutti i Paesi al voto e le sfide che cambieranno gli equilibri globali - Dal Sud Sudan agli Stati Uniti, passando per Israele e Brasile, il mondo si prepara a un anno, il 2026, di scelte decisive. formiche.net
A pochi giorni dalle elezioni presidenziali in Uganda la situazione è tesa. Amnesty International denuncia arresti arbitrari e diversi interventi delle forze di sicurezza che non sempre hanno permesso lo svolgimento pacifico dei comizi Di Andrea Spinelli Barrile - facebook.com facebook
Elezioni in Cile, Kast vince il ballottaggio: è il nuovo presidente Il candidato dell'ultradestra si aggiudica le elezioni presidenziali nel paese sudamericano con un netto distacco dalla candidata di sinistra Jeannette Jara, che ha ammesso la sconfitta x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.