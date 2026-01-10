Elezioni presidenziali in Uganda in migliaia al comizio del leader dell' opposizione Bobi Wine

Venerdì, in Uganda, migliaia di sostenitori di Bobi Wine si sono radunati in un comizio in vista delle elezioni presidenziali del 15 gennaio. L’evento ha evidenziato il sostegno popolare all’opposizione, in un contesto politico segnato da tensioni e aspettative per il voto imminente.

Venerdì migliaia di sostenitori del leader dell’opposizione dell’Uganda Bobi Wine si sono riuniti per manifestare il loro sostegno in vista delle elezioni presidenziali del 15 gennaio. Wine, un musicista diventato politico il cui vero nome è Kyagulanyi Ssentamu, indossava un giubbotto antiproiettile e un elmetto mentre si recava al comizio a Mukono organizzato dopo che l’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha avvertito che le elezioni presidenziali in Uganda sarebbero state “caratterizzate da una repressione e intimidazione diffuse” nei confronti dell’opposizione. La polizia ugandese e l’esercito hanno utilizzato i lacrimogeni per disperdere assembramenti pacifici e le forze di sicurezza hanno spesso usato furgoni senza contrassegni, conosciuti localmente come “droni”, per rapire i sostenitori dei partiti di opposizione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Tensione alle stelle in Uganda a pochi giorni dalle elezioni; Il presidente Museveni: “ecco come l’Uganda ha evitato le proteste della Gen Z”.

