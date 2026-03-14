In Francia si vota per eleggere 35 mila sindaci in una tornata elettorale di grandi dimensioni. Questa consultazione riguarda diverse città e territori, coinvolgendo milioni di elettori. È considerata un’occasione importante per verificare il supporto alle forze politiche in vista delle prossime elezioni presidenziali del 2027. La consultazione si svolge in un clima di grande attenzione politica nel paese.

In Francia tornata elettorale 'monstre' che porterà all'elezione di 35 mila sindaci. Ma anche un test politico chiave per il presidente Emmanuel Macron in vista della corsa per l'Eliseo in programmanel 2027. Domenica 15 marzo quasi 48 milioni di cittadini francesi andranno alle urne per il primo turno delle elezioni amministrative (il secondo turno è previsto per il 22 marzo). Si vota in migliaia di piccoli e medi comuni ma anche in città importanti, a cominciare da Parigi, Marsiglia, Bordeaux, Lione, Nizza, e Tolosa. L'affluenza alle urne è data in aumento, malgrado una campagna elettorale tesissima, sconvolta dalla guerra in Medio Oriente... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Francia al voto per scegliere 35 mila sindaci. Test per Macron in vista delle presidenziali

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